Roma, violenza sessuale in un condominio: pedina una donna per strada e la aggredisce nei lavatoi del palazzo

Prima le molestie in strada, poi il pedinamento e l’aggressione nel condominio. Una donna di 37 anni ha subito una violenza sessuale a Roma, nel condominio in zona San Pietro dove vive insieme alla madre. La vittima, di origine bielorussa, ha chiamato il 112 ed è poi andata in commissariato a denunciare. Gli investigatori erano già riusciti a individuare il sospettato, che è stato riconosciuto e posto in stato di fermo. Secondo quanto ricostruito dagli agenti l’uomo, un 32enne con cittadinanza georgiana, ha molestato verbalmente in strada la donna, che lo ha respinto e ha proseguito il suo tragitto. Una volta arrivata a destinazione, è entrata nel palazzo dove vive ed è salita nei locali dei lavatoi condominiali per sbrigare alcune faccende. Lì si è ritrovata davanti il suo aggressore, che l’ha costretta a subire la violenza sessuale ed è poi fuggito. La vittima appena ha potuto ha chiamato le forze dell’ordine, che hanno acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza e individuato il sospettato. Raggiunto poi il commissariato per sporgere denuncia, la donna lo ha riconosciuto. L’uomo è stato quindi trasferito nel carcere Regina Coeli, accusato di violenza sessuale aggravata.

