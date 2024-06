Salerno, gli specializzandi denunciano offese e minacce. Il primario: «Non ho mai discriminato, frasi sarcastiche e di estrema goliardia»

«Le frasi riportate dal L’Espresso le ho dette in un contesto di estrema goliardia ed hanno un significato sarcastico, paradossale e clamorosamente inverosimile, senza l’intenzione di offendere qualcuno». In un video pubblicato sui suoi profili social – come riferisce Ansa – Carmine Alfano interviene dopo la pubblicazione degli audio con frasi sessiste e omofobe registrate dai suoi specializzandi della Scuola di Chirugia plastica dell’Università di Salerno. Alfano, direttore della scuola di specializzazione e candidato sindaco al ballottaggio a Torre Annunziata, difende la libertà di espressione e assicura di non aver mai giudicato nessuno in base all’orientamento sessuale, dicendosi convinto che si tratti di un attacco politico. «L’intento di chi le ha estrapolate e diffuse a soli cinque giorni dal voto – dice Alfano – ha un evidente e spregevole intento di mettere in ombra la mia persona come uomo, come professionista e come sindaco», dice il primario, «bisogna considerare che le liste che compongono la mia coalizione sono state aperte a tutte le identità, libertà ed espressione».

«Mai discriminato»

A L’Espresso gli studenti universitari hanno denunciato non solo gli insulti e le offese, ma anche le minacce del primario. Alfano però respinge tutte le accuse: «Con rispetto riconosco ogni forma di libertà sia ideologica che identitaria. Credo nella libera espressione del proprio essere e sentire che ogni individuo ha diritto di manifestare senza alcun timore», dichiara il medico, «condanno e respingo ogni forma di discriminazione per ragioni di orientamento sessuale. Non ho mai, e ripeto mai, espresso giudizi né valutato il modo di essere di una persona sulla base del suo orientamento sessuale».

