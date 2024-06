Bonifici bancari gratis e in dieci secondi: quando entreranno in vigore le nuove regole Ue? – Il video

Bonifici bancari istantanei, sicuri e soprattutto senza costi a carico dell’utente finale. A febbraio 2024, il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva un nuovo regolamento per tagliare tempi e costi dei bonifici bancari. Il provvedimento prevede che cittadini e aziende non debbano più attendere giorni per ricevere denaro con un bonifico. Tutto deve avvenire nel giro di massimo dieci secondi, indipendentemente dal giorno o dall’orario in cui vengono effettuati. Nello stesso lasso di tempo, il pagatore dovrà ricevere la conferma dell’avvenuto pagamento e il beneficiario dovrà vedere la cifra accreditata sul proprio conto. La Commissione europea ha stimato che nel 2021 soltanto l’11% dei trasferimenti di denaro avvenuti nei Paesi Ue era immediato. E questo avviene nonostante i pagamenti istantanei non necessitino di infrastrutture digitali più complesse di quelle già esistenti.

Come funziona il nuovo regolamento Ue

Alcune banche già offrono questo servizio, ma spesso chiedono al cliente di pagare un piccolo sovrapprezzo. Il nuovo regolamento europeo prevede invece che il costo a carico dell’utente finale resti invariato e sia uguale a quanto viene chiesto oggi per un bonifico non immediato. Per garantire la sicurezza delle transazioni, le nuove regole impongono a banche e prestatori di servizi di pagamento (Pdp) di disporre misure per individuare e prevenire le frodi. Questi meccanismi dovranno servire soprattutto per evitare che i bonifici finiscano sul conto corrente sbagliato a causa di errori o tentativi di truffa. Come ulteriore salvaguardia, le banche dovranno concedere ai propri clienti la possibilità di fissare un importo massimo per i bonifici istantanei in euro.

Quando entrerà in vigore

Il regolamento europeo è stato approvato dal Parlamento europeo lo scorso 7 febbraio e pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 19 marzo. Per aspettare che le nuove regole abbiano effetto, però, bisognerà attendere il prossimo anno. Il testo finale del provvedimento concede infatti alle banche un periodo di tempo per adeguarsi alle nuove regole. Nei Paesi dell’eurozona, Italia compresa, l’obbligo per la ricezione dei pagamenti istantanei scatterà il 9 gennaio 2025. Nove mesi più tardi, ossia il 9 ottobre 2025, ci sarà l’obbligo per le banche non più solo di ricevere ma anche di inviare i bonifici istantanei.

Questa è l‘ottava puntata della rubrica L’Europa fa per te. La rubrica è parte di EUtopia, un progetto di Open in collaborazione con la rappresentanza in Italia della Commissione europea e del Parlamento europeo.

Montaggio video di Alessandra Mancini

