La Rai punisce Serena Bortone dopo il caso Scurati: chiude il suo programma. Da Giletti a Latella, ecco come sarà la nuova stagione

Serena Bortone pagherà dazio per le polemiche scaturite dal caso Scurati. La Rai è pronta infatti a darle il benservito: o meglio, a chiudere il programma che è stato al centro del caso che ha tenuto banco subito prima dello scorso 25 aprile. Secondo molte fonti, Viale Mazzini avrebbe già deciso: Chesarà… non troverà spazio nei palinsesti della prossima stagione. L’amministratore delegato Roberto Sergio d’altra parte aveva già lasciato le intenzioni della tv pubblica, quando ha detto che in altre aziende Bortone «sarebbe già stata licenziata». Non è chiaro in realtà quale sia il futuro in Rai della conduttrice romana, ma per ora sembra destinata ad altri progetti all’interno del daytime. Secondo la testata specializzata Davidemaggio.it Viale Mazzini avrebbe già pronto invece il nome della sostituta: Maria Latella sarebbe pronta a fare ritorno in Rai da SkyTg24, e per lei sarebbe pronta proprio la casella dell’access prime time del sabato su Rai3.

Le novità: Minoli, Giletti e Monteleone

La prossima stagione dovrebbe vedere d’altra parte il ritorno di diversi altri volti noti in Rai. Giovanni Minoli potrebbe prendere le redini di un nuovo programma mattutino su Rai3, focalizzato sui grandi eventi storici del Paese. Massimo Giletti, dopo sette anni di assenza, si prepara al grande ritorno: secondo indiscrezioni dovrebbe condurre una nuova trasmissione di approfondimento il lunedì sera su Rai 3. La sera prima, la domenica, potrebbe esserci uno spostamento significativo: Report di Sigfrido Ranucci potrebbe iniziare prima del solito, alle 20.15, andando a sfidare la corazzata di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio (Nove). Salvo Sottile, invece, vedrà il suo programma FarWest spostato alla prima serata del venerdì. Spazio ad hoc pure per Antonino Monteleone, già volto de Le Iene, che dovrebbe condurre un nuovo programma nel prime time del giovedì su Rai 2. Veronica Pivetti infine tornerebbe con Amore Criminale, mentre Luisella Costamagna vedrebbe il suo Tango spostato alla seconda serata del venerdì su Raidue, lasciando spazio a un nuovo programma di Elisabetta Gregoraci il lunedì.

