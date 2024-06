Rho, 70enne travolto e ucciso in bici da una betoniera. L’uomo al volante del mezzo in ospedale sotto shock

Un uomo di 70 anni è morto nel pomeriggio di mercoledì dopo essere stato travolto da una betoniera mentre era in sella alla sua bici a Rho, fuori Milano. L’incidente mortale è avvenuto poco dopo le 17.30 in corso Europa. Non è chiaro al momento se la vittima stesse svoltando e sia stato centrato all’incrocio, o stesse procedendo lateralmente rispetto al mezzo pesante: quel che appare certo è che l’uomo di 42 anni alla guida della betoniera non è riuscito ad evitarlo e lo ha travolto. Inutili i soccorsi prestati all’anziano dal 118. L’uomo alla guida del mezzo pesante ha reso dichiarazioni sul posto alla polizia – che saranno ora vagliate insieme alle immagini registrate da eventuali videocamere di sorveglianza della zona e da possibili testimonianze – ma è poi stato egli stesso portato in ospedale, in stato di shock.

