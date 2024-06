Maxi incendio a Napoli, piove cenere senza fine sui quartieri: nube di fumo ricopre la città – Il video

Piove cenere in diversi quartieri di Napoli, dove da ieri pomeriggio un vasto incendio sulla collina dei Camaldoli ha generato una nube di fumo che sta ricoprendo la città. Si sono alzati in volo i Canadair per contrastare le fiamme, ma il fronte di fuoco, composto da diversi focolai, si sta estendendo dal Vomero fino al quartiere di Pianura. I residenti stanno vivendo ore difficili, costretti a respirare un fumo acre che ha reso impossibile per molte persone riuscire a dormire durante la notte scorsa. La cenere che piove su diversi quartieri sta aggiungendo ulteriore preoccupazione alla situazione già critica. La città ha fatto evacuare in via precauzionale le suore che abitano nell’eremo dei Camaldoli. Il fronte di fuoco, composto da vari focolai, si estende dal Vomero al quartiere di Pianura. Al momento, si ipotizza che la natura dell’incendio sia dolosa, ma non si esclude che Procura di Napoli possa aprire un fascicolo di indagine contro ignoti. Nel frattempo, da ieri il prefetto Michele di Bari ha attivato il Centro coordinamento soccorsi.

Leggi anche: