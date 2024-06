Addio a Francesco Vietri, Professore ordinario de La Sapienza e Primario al Policlinico Umberto I di Roma

Lo scorso martedì 18 giugno è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Francesco Vietri, medico primario e docente dell’università La Sapienza di Roma. Il funerale si terrà presso la Cappella della Sapienza – accedendo alla Città universitaria dall’ingresso principale in piazzale Aldo Moro 5, si trova sulla sinistra in fondo – lunedì 24 giugno alle ore 16:30. Vietri, che domenica 23 giugno avrebbe compiuto 75 anni, è stato Vice Presidente della Società Italiana di Chirurgia, autore di numerose pubblicazioni scientifiche nazionali ed internazionali, e aveva lavorato a lungo nella struttura ospedaliero-universitaria, ricoprendo ruoli apicali. Dal novembre del 2000 per quasi 20 anni è stato alla guida dei Dipartimenti ad Attività Integrata di Chirurgia Generale e Day Surgery dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico Umberto I, il più grande ospedale d’Europa. Professionista stimato, ironico e dedicato, e padre affettuoso del figlio Vincenzo, che ha ricevuto il cordoglio commosso di tutta la comunità accademica nazionale, dei Presidi delle Facoltà di Farmacia e Medicina, di Medicina e Odontoiatria e di Medicina e Psicologia dell’Università La Sapienza di Roma. «La sua dedizione, il suo impegno e la sua umanità resteranno per sempre un esempio e un’ispirazione per tutti noi. Sentite condoglianze alla famiglia e ai colleghi espresse dal personale di reparto», lo hanno ricordato i colleghi.

Leggi anche: