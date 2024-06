Milano, nubifragio si abbatte sulla città: in 10 minuti pioggia forte e alberi caduti. L’assessore: «Allerta arancione fino a mezzanotte» – I video

Un violento nubifragio di circa 10-15 minuti, con forti raffiche di vento, si è abbattuto in serata su Milano, provocando danni per la caduta di alberi e rami e per il cedimento di tettoie e cornicioni. Stando a quanto riporta l’Ansa, non si registrano feriti. Le linee tramviarie, come la 14, 16 e 12, sono state interrotte a causa della caduta di un albero in via Luigi Nono, nella zona del Cimitero Monumentale, mentre la circolazione della metropolitana non ha subito disagi. Un altro albero è, invece, caduto anche in via Procaccini, e piante danneggiate sono state segnalate al Parco Sempione e in zona Triennale. I vigili del fuoco, riferisce il Comando provinciale, sono impegnati in una sessantina di interventi nelle zone Nord ed Est del capoluogo lombardo. Non risultano strade inagibili o sottopassi allagati. In mattinata, la Sala operativa della protezione civili della Lombardia aveva emesso un’allerta arancione rischio temporali e un’allerta gialla rischio idrogeologico, tuttora in corso. I disagi potrebbero continuare per tutta la serata, come avverte l’assessore di Milano alla Sicurezza Marco Granelli. «Allerta arancione per temporali forti fino alla mezzanotte e fra pochissimo la fase più critica. Milano è ora accerchiata da temporali molto forti», ha scritto su Facebook, segnalando la caduta di almeno 15 alberi, «è necessario fare grande attenzione al vento forte, agli allagamenti, al rischio di caduta alberi, alla grandine. Si attende un altro temporale per le 22.00».

Leggi anche: