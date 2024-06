Roma, si avvicina a un tavolo di un ristorante e bacia un bambino sulla bocca: arrestato

Il reato è violenza sessuale aggravata dalla minore età della presunta vittima. L’accusato è un 49enne che a metà giugno in un ristorante in zona Re di Roma si è avvicinato a un tavolo dove stava mangiando un bambino con la famiglia e lo ha inspiegabilmente baciato in bocca. Dopo l’intervento del padre l’uomo è stato fermato e identificato dalla polizia. Le indagini, tra cui quelle sulle videocamere del locale, hanno permesso di raccogliere una serie di riscontri. I pubblici ministeri hanno chiesto e ottenuto dal giudice delle indagini preliminari l’emissione di una misura cautelare a carico del 48enne. I poliziotti del Distretto San Giovanni hanno accompagnato l’uomo in carcere, dove si trova a disposizione della magistratura.

