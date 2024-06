Capri senza acqua potabile, il sindaco blocca tutti gli arrivi. Caos agli imbarchi: «Niente turisti finché non si risolve il guasto»

Lo ha stabilito un’ordinanza urgente emanata dal sindaco Paolo Falco, in cui si spiega che in mancanza di approvvigionamenti è impossibile garantire i servizi essenziali

Chi aveva organizzato un weekend a Capri sarà costretto a cambiare piani. Questo perché dalla mattina di oggi, 22 giugno, sull’isola possono sbarcare solo i residenti, e non i turisti: un divieto imposto a causa del guasto della condotta idrica che rifornisce l’isola. Lo ha stabilito un’ordinanza urgente emanata dal sindaco Paolo Falco, in cui si spiega che in mancanza di approvvigionamenti è impossibile garantire i servizi essenziali. Soprattutto tenendo conto delle «migliaia di persone» che sciamano verso l’isola durante la stagione turistica.

E già in poche ore si sono create le prime file lunghissime di turisti alle biglietterie per gli imbarchi, a cominciare dal Molo Beverello a Napoli. La modifica dell’ordinanza del sindaco è scattata poco dopo le 9 di questa mattina. E alcune navi già partite sono state costrette a tornare indietro cariche di passeggeri. Al Beverello le compagnie stanno rimborsando centinaia di biglietti. Mentre altri turisti hanno preferito cambiare il proprio tragitto, scegliendo escursioni alternative per Ischia, Sorrento e la Costeria Amalfitana.

La situazione

In molte parti dell’isola, l’acqua risulta presente. Ad essere rimaste a secco sono principalmente alcune zone di Anacapri. La rete tuttavia è rifornita dai serbatoi locali: l’acqua a disposizione è dunque limitata, e il timore è che senza rifornimenti dalla terraferma si esaurirà. La società idrica Gori, responsabile della fornitura idrica sull’isola di Capri, ha spiegato che «sono in corso tutti gli approfondimenti e le verifiche per risolvere le criticità e ripristinare il servizio». Il disservizio sarebbe dovuto al guasto improvviso alla condotta adduttrice che serve la Penisola Sorrentina e l’Isola di Capri, verificatosi giovedì 20 giugno presso la Strada Statale 145, nel comune di Castellammare di Stabia. Gori ha spiegato che i lavori di riparazione «sono stati completati nei tempi previsti. Tuttavia, alla riapertura del flusso idrico, si sono presentate problematiche tecniche che determinano ancora carenze idriche in diverse località dei comuni della Penisola Sorrentina e nell’intera isola di Capri».

Leggi anche: