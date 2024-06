Carlo Calenda operato, la foto dal letto dell’ospedale: «Affettato ma tutto bene»

Il volto è visibilmente stanco, ma in qualche modo prova a sorridere Carlo Calenda, che sui social ha diffuso una foto dal letto di ospedale dopo essersi sottoposto a un intervento chirurgico. Il leader di Azione con un breve testo accompagnato alla foto rassicura: «Affettato ma tutto bene. Grazie per i messaggi affettuosi». Lo stesso Calenda aveva annunciato due giorni fa che avrebbe affrontato il nuovo intervento: «Per qualche giorno sarò fuori gioco per un intervento chirurgico che ho rimandato per la campagna elettorale. Un abbraccio». L’operazione era programmata da tempo, ma il leader di Azione ha dovuto rinviare di un paio di settimane, perché impegnato con la campagna per le Europee, che per il suo partito non è andata come sperato, con Azione rimasta fuori dal Parlamento europeo non avendo superato la soglia di sbarramento. Calenda si era già sottoposto a un altro intervento chirurgico lo scorso dicembre. In quell’occasione l’operazione sarebbe stata più impegnativa, come aveva raccontato lui stesso alla vigilia di Natale a Rtl 102.5: «Mi sono dovuto fare un’operazione, mi hanno aperto come un merluzzo, on sono in grado di mangiare niente. Sarà una tristissima vigilia».

