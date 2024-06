Addio ad Alessandra Valeri Manera, autrice di «Occhi di gatto» e tante altre sigle dei cartoni animati cantate da Cristina D’Avena

È morta a 67 anni Alessandra Valeri Manera, per anni responsabile dei programmi per ragazzi di Mediaset. C’è la sua creatività dietro tante delle più famose canzoni interpretate da Cristina D’Avena e che hanno segnato l’infanzia di intere generazioni. Valeri Manera aveva iniziato a collaborare con la cantante sin dagli anni ’80. Con D’Avena aveva scritto numerose sigle per cartoni animati. Tra le sue collaborazioni più note c’è quella per la sigla di «Occhi di gatto», oltre che «L’incantevole Creamy» e «Magica Doremi». Valeri Manera aveva di fatto scoperto Cristina D’Avena, come la stessa cantante ricordava in un’intervista alla Stampa: «Ho iniziato questa vita davvero per caso con la sigla di “Bambino Pinocchio” – spiegava la cantante – ma a quella ne seguirono altre 730. Il pubblico pga gradito quella canzoncina e Mediaset me ne fece cantare una terza, una quarta e Alessandra Valeri Manera, responsabile della tv dei ragazzi del Biscione, mi ha scoperta creando tutta la macchina».

Leggi anche: