Tragedia sulla Palermo-Sciacca, ubriaca alla guida si schianta a uno svincolo: morto un bimbo di 2 anni e sua madre di 20

Un bambino di 2 anni e sua madre di 20 anni – e non 16 come emerso in un primo momento – sono morti in un incidente stradale avvenuto all’alba di oggi 23 giugno sulla Palermo-Sciacca, nei pressi dello svincolo per Giacalone in provincia di Palermo. Un’altra ragazza a bordo con le vittime sarebbe rimasta ferita in gravi condizioni. Alla guida della Fiat Punto, su cui si trovavano tutte le persone coinvolte nell’incidente, c’era una donna che, secondo i carabinieri, aveva un tasso alcolemico superiore al consentito.

Le vittime

Le vittime dell’incidente sono Selma El Mouakit, 20 anni, e il figlio Abed Rahim Gharsallah. In auto c’erano anche Miram Canale, 23 anni, e Chiara Irmana, 21 anni. Le due rimaste ferite sono state ricoverate in ospedale, una con prognosi riservata. Stando alle prime ricostruzioni, le ragazze aveva trascorso la notte a Palermo e stavano rientrando verso Partinico. Le due vittime vivevano a San Giuseppe Jato, dove il sindaco racconta come la ragazza sia di una famiglia marocchina da anni integrata in paese: «I nonni sono arrivati 40 anni fa. La nonna delle ragazze finite in ospedale ha sempre fatto la collaboratrice domestica. Una persona per bene come il nonno, che lavora nei mercatini. Sono tuti molto conosciuti e rispettati in paese».

Leggi anche: