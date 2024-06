Lecce, sorpresa al seggio per i ballottaggi: un elettore si porta una pecora – Il video

Sorpresa in un seggio di Lecce questa mattina, domenica 23 giugno, durante le operazioni di voto per il ballottaggio in comune. Nella sezione allestita nell’istituto scolastico Quinto Ennio di Lecce un giovane elettore si è presentato con una pecora, che ha portato con sé fin dentro la sezione tra l’ilarità e lo stupore dei presenti. L’animale ha aspettato pazientemente che il padrone terminasse le procedure per il voto, poi insieme hanno lasciato l’istituto.

