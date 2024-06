Trovato un corpo nel fiume Natisone: «È quello di Cristian Molnar»

Sarebbe il corpo di Cristian Molnar quello ritrovato questa mattina 23 giugno nel fiume Natisone. Il cadavere del 25enne è stato recuperato nei pressi del greto dove era avvenuto l’incidente che aveva coinvolto i tre ragazzi. Sull’identificazione manca ancora la conferma ufficiale, ma i soccorritori si dicono certi che il corpo ritrovato oggi sia del ragazzo scomparso tre settimane fa, il 31 marzo, assieme alle due amiche Patrizia Cormos, di 20 anni, e Bianca Doros, di 23 anni.

Dove è stato trovato il corpo di Cristian Molnar

Ad aiutare gli operatori della Protezione civile e dei Vigili del fuoco è stato il calo del livello dell’acqua, che nelle ultime ore ha reso meno complicate le operazioni di ricerca. Nelle ultime ore, la macchina dei soccorsi si era concentrata principalmente lungo le sponde del fiume, fino alla confluenza con il Torre. Erano state invece sospese le ricerche subacquee, oltre che quelle di navigazione e di perlustrazione aerea. Il corpo del 25enne è stato recuperato in una pozza, non molto lontana dai punti in cui erano state trovate le altre due ragazze.

L’indagine

Sulla vicenda dei tre ragazzi morti nel Natisone, la procura di Udine ha aperto un fascicolo d’indagine per omicidio colposo. Un’inchiesta avviata contro ignoti, necessaria per ricostruire la catena di eventi avvenuta da quando è partito l’allarme dal cellulare di uno dei tre ragazzi. E quindi come si sono svolti i soccorsi. L’avvocato che assiste la famiglia Molnar, Gaetano Laghi, aveva da subito puntato il dito sui ritardi con cui erano partiti gli elicotteri: «Se i soccorsi fossero partiti tempestivamente – aveva detto il legale – ovvero nel momento in cui la povera Patrizia li ha richiesti, oggi i ragazzi sarebbero vivi e a casa con i loro genitori».

La piena durante la gita e il panico

I tre ragazzi erano andati sul greto del Natisone per scattare alcune foto il 31 maggio scorso quando, a causa delle intense precipitazioni dei giorni precedenti, il livello delle acque del Natisone è rapidamente salito. Fino a quando i ragazzi, stretti in un abbraccio, non sono stati travolti. Da allora non si sono mai interrotte le ricerche e dapprima sono stati trovati i corpi delle due ragazze, e soltanto oggi quello del giovane romeno, residente in Austria. Con modalità e con numero di soccorritori e di corpi e mezzi impegnati, le ricerche erano in corso anche questa mattina. L’abbassamento del livello delle acque di questi ultimi giorni ha consentito il ritrovamento.

