Guasto tecnico sulla linea Pescara-Foggia: ritardi nei treni fino a 240 minuti

I treni della linea Pescara-Foggia stanno subendo forti rallentamenti, che sfiorano ritardi di 240 minuti, dalla mattinata di domenica 23 giugno. Il sito di Trenitalia spiega che il malfunzionamento è dovuto a «un guasto alla linea elettrica tra Francavilla al Mare e San Vito Lanciano», in un tratto dove la circolazione viene regolata tramite l’utilizzo di un unico binario. I tecnici sarebbero già all’opera per consentire la regolare ripresa della circolazione. Sulla linea dell’alta velocità Milano-Bologna, invece, la circolazione ferroviaria è rallentata in prossimità di Melegnano per un inconveniente tecnico alla linea. Dopo l’intervento dei tecnici di Rfi, che hanno ripristinato la piena funzionalità, si registrano rallentamenti tra i 20 e i 50 minuti per 14 treni ad alta velocità.

