Marito e moglie trovati morti in casa a Fano, si indaga per duplice omicidio: interrogato il figlio

Sono stati trovati morti in casa con evidenti segni di violenza due coniugi a Fano, in provincia di Pesaro-Urbino. La polizia scientifica ha ritrovato l’uomo, Giuseppe Ricci di 75 anni, con la testa fracassata da un corpo contundente. La moglie, Luisa Marconi di 70 anni, sarebbe stata strangolata. Secondo i primi rilievi, la coppia sarebbe stata vittima di un’aggressione in casa. Avrebbero provato a difendersi, visto che in casa ci sarebbero evidenti segni di lotta. L’ipotesi degli inquirenti è che si sia trattato di duplice omicidio. L’allarme è partito dagli figlio 40enne della coppia. L’uomo abita al piano superiore dell’abitazione e si è da subito dichiarato estraneo alla morte dei genitori. Al momento si trova sotto interrogatorio.

