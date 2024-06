L’Italia e le combinazioni per gli ottavi a Euro 2024. Secondi o terzi nel girone: chi rischiano di incrociare gli azzurri

Contro la Croazia, la Nazionale di Luciano Spalletti si gioca il secondo posto nel girone B. Ma cosa succede se l’Italia perde contro la Croazia? E se pareggia? Ecco le combinazioni per il prossimo turno

Di quale risultato ha bisogno l’Italia per superare la fase a gironi e qualificarsi agli ottavi di finale degli Europei di calcio? Nella partita contro la Croazia di oggi, lunedì 24 giugno, gli Azzurri di Luciano Spalletti si giocano il secondo posto del girone B e, di conseguenza, la qualificazione diretta agli Ottavi. Se l’Italia riuscisse a chiudere il girone B al secondo posto, supererebbe automaticamente la fase a gironi. In caso contrario, dovrebbe accontentarsi del terzo posto e sperare di essere ripescata tra le “migliori terze” dell’Europeo.

Cosa succede se l’Italia arriva seconda

La Spagna ha già la certezza matematica di qualificarsi come prima del girone B, mentre all’Italia è sufficiente conquistare un solo punto per poter conquistare il secondo posto. In caso di vittoria o pareggio contro la Croazia, gli Azzurri si qualificherebbero direttamente agli Ottavi di finale e giocherebbero contro la Svizzera (seconda classificata del girone A) il prossimo 29 giugno a Berlino.

Cosa succede se arriva terza

Se l’Italia dovesse invece perdere la partita di questa sera contro la Croazia, gli Azzurri scivolerebbero al terzo posto. A questo punto comincerebbero i calcoli sulle quattro migliori terze classificate che saranno ripescate per gli Ottavi di finale.

Come funziona il ripescaggio

Finendo al terzo posto in classifica, l’Italia avrebbe raccolto una vittoria (contro l’Albania) e due sconfitte (contro Spagna e Croazia). Il regolamento di Euro2024 prevede che le quattro migliori terze si qualifichino alla fase a eliminazione diretta. In altre parole, quattro delle sei squadre che si sono piazzate terze nel proprio girone passeranno comunque il turno. I criteri attraverso cui avverrà il ripescaggio sono i seguenti:

maggior numero di punti ottenuti nella fase a gironi;

miglior differenza reti nella fase a gironi; maggior numero di reti segnate nella fase a gironi;

maggior numero di vittorie nella fase a gironi;

migliore condotta fair play del girone (calcolata con le seguenti penalizzazioni: ogni ammonizione: un punto; ogni espulsione per doppia ammonizione o espulsione diretta: tre punti;

migliore posizione nella classifica generale delle qualificazioni europee (o sorteggio, nel caso in cui fosse coinvolta la Germania, nazione ospitante)

Le terze classificate che accederanno agli Ottavi di finale sfideranno le vincitrici dei gironi B, C, E e F. In questo caso l’Italia potrebbe doversela vedere con il Portogallo di Cristiano Ronaldo il 1° luglio a Francoforte. L’alternativa è una sfida il 2 luglio a Monaco contro una tra Belgio, Romania, Slovacchia e Ucraina.

In copertina: Il ct della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, durante un allenamento allo stadio di Lipsia, 23 giugno 2024 (ANSA/Daniel Dal Zennaro)

