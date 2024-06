Lecce, aggredisce la ex ragazza con due coltelli nel giardino di casa: arrestato per tentato omicidio

A Racale, nel Leccese, una ragazza di 21 anni è stata aggredita nel giardino della abitazione dei suoi genitori dall’uomo che per sei anni è stato il suo fidanzato. La vittima, secondo le prime informazioni, sarebbe stata colpita con due coltelli diversi in diverse parti del corpo. L’episodio è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì 25 giugno: i carabinieri hanno individuato il 22enne e lo hanno arrestato per tentato omicidio. I due avevano terminato la loro relazione da circa un mese. La ragazza è stata subito soccorsa dai genitori, che hanno chiamato il 118. Ha riportato ferite anche gravi e dopo un primo passaggio al pronto soccorso dell’ospedale di Gallipoli, i sanitari hanno deciso di trasferirla in prognosi riservata all’ospedale di Tricase dove è attualmente ricoverata.

