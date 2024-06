«Autonomia differenziata? Non facciamo raccolta, solo un po’ di organico»: la risposta del leghista calabrese sul Ddl Calderoli – Il video

Il 19 giugno la Camera dei Deputati ha approvato il Ddl Autonomia. Una riforma – fortemente voluta da Roberto Calderoli e dalla Lega – apprezzata al Nord, ma invisa al Sud. E che si limita a definire «i princìpi generali per l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione e per la modifica e la revoca delle stesse, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione». Una materia complicata, anche per molti elettori del partiti di Matteo Salvini. Durante un servizio del programma È sempre Cartabianca, su Rete 4, la giornalista chiede a un elettore della Lega della Calabria – «stanco delle promesse elettorali» – qual è la sua posizione sull’autonomia differenziata. E la risposta (confusa) dell’intervistato è sorprendente: «Noi qui dentro non facciamo differenziata, solo un po’ di organico per la cucina».

