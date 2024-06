Bitonto, tentano l’assalto a un bancomat ma restano feriti: abbandonati dai complici in ospedale

Tentano l’assalto a un bancomat, ma rimangono gravemente feriti. È accaduto a Bitonto, in provincia di Bari, dove almeno cinque persone hanno fatto esplodere, con la tecnica della marmotta, lo sportello automatico di un istituto bancario in via Repubblica Italiana. A quanto si apprende, la banda avrebbe prima sfondato la porta d’ingresso, posizionato l’esplosivo e attivato, poi, il congegno. Ma qualcosa è andato storto: due persone sono rimaste gravemente ferite al volto, precisa il Tgr Puglia. Entrambi sono stati abbondati dagli altri complici al Policlinico di Bari. Soccorsi dai sanitari, i due sono in gravi condizioni: uno è ricoverato nel reparto di rianimazione, l’altro è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Sulla vicenda indaga la polizia: le operazioni della scientifica permetteranno di capire se il furto è andato a buon fine e a quantificare, eventualmente, il bottino. Oltre le testimonianze dei due ricoverati, gli agenti sono entrati in possesso delle immagini di videosorveglianza della banca e della zona. Un episodio analogo si è verificato dieci giorni fa sempre a Bitonto, quando un gruppo di rapinatori ha fatto esplodere il bancomat dell’istituto Monte dei Paschi di Siena, portando via 50 mila euro.

Foto copertina: © Nuvista | Dreamstime.com

