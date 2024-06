Bolivia, l’esercito si rivolta contro il governo e assedia il palazzo di La Paz: «È un colpo di Stato, fermateli» – Foto e video

È in corso in Bolivia un tentativo di colpo di stato militare. Alcuni reparti militari hanno preso d’assalto questo pomeriggio (la serata in Italia) il palazzo del governo dove si trova lo stesso presidente Luis Aree con i suoi ministri. Immagini trasmesse in diretta dall’emittente ‘Telesur’ hanno mostrato un blindato forzare il portone principale del palazzo agli ordini del comandante dell’esercito Juan José Zuñiga, entrato egli stesso all’interno dell’edificio accompagnato da soldati armati e con il volto coperto. Non è chiaro al momento fino a che punto gli insorti dell’esercito abbiano preso il controllo di quella ed altre sedi chiave dello Stato. Prima di fare irruzione, Zuñiga ha rilasciato una dichiarazione pubblica sulla piazza Murillo, chiedendo le dimissioni di Arce e di tutto il governo. Il suo vice, David Choquehuanca, ha denunciato come sia in atto un «colpo di Stato» contro il governo eletto di La Paz, mentre dal resto dell’America Latina subito sono giunti i messaggi di condanna per quanto sta avvenendo dai leader di Paesi come Argentina (Alberto Fernandez) e Cile (Gabriel Boric).

Articolo in aggiornamento

Leggi anche: