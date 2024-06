Mr Rizzus, il trapper che insulta la figlia di Staffelli: «Andate a scop…»

Il trapper Mr Rizzus ha ricevuto una condanna a dieci mesi di carcere e a 3 mila euro di provvisionale per gli insulti sessisti e l’incitamento alla violenza nei confronti di Rebecca Staffelli. La speaker radiofonica e volto tv oltre che figlia dell’inviato di Striscia la notizia Valerio aveva denunciato Simone Rizzuto per diffamazione a causa di un brano pubblicato nel 2019 su Youtube. La canzone si chiamava “Non ci siamo” e uno dei versi era «20900 delinquenti, scopano la figlia di Staffelli». Dopo la pubblicazione e il relativo tag su Instagram Staffelli aveva letto gli insulti di un ragazzo che invitava gli altri a seguire l’indicazione di Mr Rizzus. Simone P., di Tirano (Sondrio) è coimputato per diffamazione ma senza rito abbreviato: la sentenza arriverà a settembre.

La condanna

Rebecca Staffelli, fa sapere oggi il Quotidiano Nazionale, è stata sentita in tribunale: «Non sapevo esistesse questa canzone di Mr. Rizzus contro le donne, gli sbirri e la giustizia e l’ho scoperto quando sono stata taggata su Instagram da questo sconosciuto che cantava la frase su di me complimentandosi con Mr Rizzus . Ha scatenato in me molta paura: incitava altre persone a farmi del male ed è stata seguita da insulti e minacce di altri, a catena, perché l’unione fa la forza anche per le cose negative».

Rizzuto ha alle spalle reati contro la persona, rapine e lesioni oltre a un’altra condanna per dimmazione nei confronti della ex. Ieri ha commentato la sentenza sui social: Mi sono beccato una condanna. Ora faranno un cumulo, sicuramente avrò qualcosa da scontare sommando tutto. Ma va bene così mi assumo le mie responsabilità. Comunque prendere 10 mesi per una rima è assurdo. In America parlano di omicidi».

Leggi anche: