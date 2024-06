Pescara, Thomas è stato ucciso con 25 coltellate, gli hanno perforato entrambi i polmoni. L’autopsia straziante sul corpo del 17enne

È stato colpito selvaggiamente con 25 coltellate Christopher Thomas Luciani, il 17enne ucciso domenica

scorsa nel parco “Baden Powell” di Pescara per un piccolo debito legato alla droga. Lo ha confermato l’autopsia sul suo cadavere eseguito oggi dal medico legale Christian D’Ovidio. Un esame lungo, complesso e straziante, che ha confermato la violenza dell’aggressione subita il 23 giugno dal minorenne. Le lesioni inferte hanno interessato tra l’altro entrambi i polmoni, provocando uno shock emorragico irreversibile, che lo ha portato rapidamente alla morte. Fatto che pure non bastò quella sera agli aguzzini di Thomas per smetterla di inveire e infierire su di lui. La relazione completa sull’autopsia sarà comunque inviata alla procura presso il Tribunale dei Minori dell’Aquila, che indaga sull’omicidio, entro 60 giorni.

