Pescara, il 15enne accoltellato nel parco Baden Powell: l’ipotesi lite e la pista della droga

Sarebbe stato colpito con un coltello da sub. Il ragazzo è di origine straniera. Il corpo ritrovato nella zona del campetto. L’identificazione è in corso

Il cadavere di un ragazzino di 15 anni è stato trovato riverso tra le sterpaglie domenica 24 giugno di sera a Pescara, nei pressi dei Parco Robert Baden Powell vicino ad un sotto passaggi della ferrovia. Il corpo presenta ferite da arma di taglio. Sul posto si sono recati anche il capo della procura di Pescara Giuseppe Bellelli e il sostituto Gennaro Varone, oltre al medico legale Cristian D’Ovidio. Addosso alla vittima non sono stati trovati documenti. C’è anche il pm presso il Tribunale dei minori di L’Aquila, David Mancini, mentre le indagini sono coordinate dalla polizia. Addosso alla vittima non sono stati trovati documenti. Sul posto il pm presso il Tribunale dei minori di L’Aquila, David Mancini, che ha confermato che si tratta di un omicidio. Con loro anche un’altra magistrata del tribunale dei minori.

La telefonata

Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe un minorenne di origine straniera. Gli operatori del 118 hanno ricevuto una chiamata alle 21 di domenica. Hanno trovato il ragazzo riverso a terra a faccia in giù tra le sterpaglie. Si pensa che all’origine ci sia una lite tra coetanei per ragioni di spaccio. «Quando torniamo a casa qui si sente solo odore di fumo», dice un residente al Messaggero. «Quei ragazzi li vediamo qui tutti i giorni, si radunano nel pomeriggio. Passano dal retro della recinzione, dove è strappata in più punti. Il viavai di clienti è continuo», aggiunge. Secondo le prime informazioni il 15enne sarebbe stato ucciso con un coltello dalla lama molto lunga, forse da sub. Il gruppo di ragazzi che ha avvertito la polizia si trovava ancora nei dintorni quando il cadavere è stato scoperto. Sono stati sentiti dagli agenti.

Il coltello da sub

Il medico D’Ovidio ha confermato la morte per una coltellata con lama dentellata, «un coltello da sub». L’ipotesi più gettonata rimane quella della lite per una questione di droga. Il corpo è stato ritrovato nella zona del campetto. La polizia scientifica è sul posto. Il ragazzo sarebbe di origine straniera. L’identificazione è in corso.

Leggi anche: