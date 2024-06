Insulti antisemiti alla senatrice Mieli tra i giovani FdI, si dimette Flaminia Pace. La Russa condanna: «Frasi inaccettabili»

Arriva la ferma condanna del presidente del Senato, Ignazio La Russa, contro «ogni forma di razzismo e antisemitismo» dopo che alcuni militanti di Gioventù Nazionale di Fratelli d’Italia sono stati catturati dalle telecamere di Fanpage a dire insulti antisemiti e razzisti. Poi esprime solidarietà alla senatrice di FdI Ester Mieli, presa di mira dalle frasi di Flaminia Pace, segretaria del circolo romano Pinciano della gioventù meloniana, ripresa senza che lo sapesse nell’inchiesta di Fanpage su Gioventù Nazionale «Gioventù meloniana». «La mia più sincera e affettuosa solidarietà alla senatrice e amica Ester Mieli, vittima di frasi inaccettabili. Frasi che vanno contro i valori del nostro partito, fermamente radicati nei principi della democrazia, della libertà e del rispetto della dignità umana», scrive il presidente del Senato sui social. «Razzismo e antisemitismo sono da sempre agli antipodi dei valori a cui ho ispirato il mio impegno politico», aggiunge. La presa di posizione di La Russa arriva dopo l’uscita della seconda puntata dell’inchiesta di Fanpage, a cui hanno fatto seguito le dimissioni di Flaminia Pace dal suo incarico istituzionale nel Consiglio nazionale dei giovani, dove era in quota FdI. «La cosa più bella è stata ieri a prendersi per il culo per le svastiche e poi io che avevo fatto il comunicato stampa di solidarietà a Ester Mieli…», si sente dire da Flaminia Pace nell’inchiesta. Sarebbe stata lei stessa a comunicare le sue dimissioni, con una lettera interna, motivandole con «motivi personali».

Le opposizioni: «Meloni continua a tacere»

Sulla vicenda è intervenuto anche il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, che ieri ha definito «inaccettabili – nonostante le modalità con cui sono state carpite e divulgate – le frasi che si sentono nei filmati che riprendono militanti del nostro partito usare un linguaggio incompatibile con i valori di riferimento del nostro movimento politico». Donzelli ha poi promesso che Fratelli d’Italia interverrà. Nel frattempo, le opposizioni partono all’attacco. «Le parole timide e balbettanti di Donzelli non sono sufficienti: servono dichiarazioni chiare e senza nessuna ambiguità da parte di Giorgia Meloni che è chiamata non solo a censurare ma ad allontanare le frange estremiste, razziste e fasciste dentro a Gioventù Nazionale», scrive in una nota Simona Malpezzi, capogruppo Pd nella Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza. «Ed è incredibile che la premier e leader di FdI, Giorgia Meloni, non abbia ancora espresso una parola di solidarietà nei confronti della collega Ester Mieli, a cui esprimo tutta la mia vicinanza, per gli attacchi antisemiti che le sono stati rivolti. Chi rimane in silenzio è complice con le cose gravissime ascoltate nell’inchiesta di Fanpage e se ne assume la responsabilità politica». All’attacco anche la deputata del Pd Laura Boldrini che denuncia: «Non sono casi isolati: è sistema. Tra i giovani del partito di Giorgia Meloni regnano l’antisemitismo, il razzismo, la nostalgia del regime fascista». Condanna anche dalla Comunità ebraica di Roma che ha definito le immagini «vergognose», cariche di «razzismo e antisemitismo».

