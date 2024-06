Morto un bimbo di 10 anni caduto in un pozzo nel Siracusano, l’incidente al campo estivo: soccorsa una donna che ha cercato di salvarlo

Un bambino di 10 anni è morto dopo essere caduto in un pozzo nel Siracusano assieme a un’operatrice di una coop per bambini con disabilità. L’incidente è avvenuto in una zona di campagna di Palazzolo Acreide, dove si stava svolgendo un campo estivo organizzato dalla cooperativa Annfpas. La donna è sopravvissuta grazie all’intervento dei sommozzatori del vigili del fuoco, che l’hanno fatta uscire dal pozzo artesiano profondo 15 metri, che per metà è pieno d’acqua. Il bambino stava partecipando al campo estivo, quando è sfuggito ai controlli ed è caduto nel pozzo. La donna si è calata per cercare di recuperarlo. Ma quando è arrivata, il bambino era già morto annegato. La donna è stata affidata alle cure del 118.

L’indagine

La procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta sulla morte del bambino, recuperato senza vita dal pozzo artesiano in cui era caduto. L’indagine è a carico di ignoti. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda. E in particolare per verificare se il pozzo fosse stato adeguatamente segnalato.

