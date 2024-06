Bike Life: la sfida dei ragazzini che impennano in bici in mezzo al traffico

Impennare con la bici tra le auto ferme nel traffico. Riprendendo tutto con video da pubblicare sui social media. Questa è la sfida dei ragazzini di Torino da corso Vittorio Emanuele a corso Grosseto fino ai parchi. Prende spunto da “Bike Life”, fenomeno dilagante tra i giovanissimi all’estero. Gli autori, spiega l’edizione torinese di Repubblica, farebbero parte di una banda di cinque o sei giovani che sulle bici si esibiscono in impennate o slalom tra le vie della città. Spaventando pedoni e automobilisti. «È tutto molto sconvolgente», dice una signora che racconta di un incidente avvenuto sabato scorso in corso Grosseto all’angolo con via Bibiana. «Al semaforo rosso, un’automobile è stata travolta da uno di questi ragazzini», dice. La sfida è quella di arrivare su una ruota a forte velocità vicino alle auto in coda o parcheggiate e poi virare all’ultimo per evitare lo scontro. Ma non sempre riesce. Sabato il biker, avrebbe rotto il lunotto posteriore della vettura e si sarebbe ferito a un braccio. Quando sono arrivati gli agenti della polizia locale «il branco si è premurato di far prontamente sparire la bicicletta incidentata».

