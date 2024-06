Italia impresentabile contro la Svizzera: il raddoppio degli elvetici dopo 32” nella ripresa. Senza un miracolo Euro 2024 sarà finito

Dopo il vantaggio di Freuler al 37′, anche Vargas buca la difesa italiana: 0-2 e speranze al lumicino per gli azzurri

Dopo aver passato la fase a gironi con grande fatica – acciuffando il secondo posto solo grazie a un pareggio al 97′ contro la Croazia – l’Italia guidata da Luciano Spalletti ha 45 minuti per evitare l’eliminazione dopo un primo tempo da dimenticare contro la Svizzera. Nella sfida degli ottavi la nazionale elvetica domina per tutto il primo tempo e castiga l’Italia al 37′ con un bel gol su azione del centrocampista del Bologna Remo Freuler. Si attendono le mosse di Spalletti e la reazione degli Azzurri per provare a invertire la rotta di un Europeo sin qui da dimenticare, e che rischia di finire dopo appena due settimane.

Leggi anche: