Di Lorenzo peggio di Biden, la noia di Sommer, Draghi prossimo ct: l’ironia social sulla performance da incubo dell’Italia contro la Svizzera

Manca ancora un bel pezzo di secondo tempo, per provare a invertire la rotta rispetto a un risultato umiliante (0-2 in avvio di ripresa), ma l’Italia in campo contro la Svizzera pare talmente brutta – la peggiore di Euro 2024, ma forse da molto più tempo – che i social sono già scatenati. E alla rassegnazione rispondono in molti casi con l’arma dell’ironia. C’è l’account Football Context che ripropone un’invasione di campo a cui quattro poveri steward non riescono a opporsi, proprio come la difesa Darmian-Bastoni-Mancini-Di Lorenzo di fronte alle incursioni dei giocatori svizzeri. C’è chi ironizza sulla noia del portiere svizzero Yann Sommer, mai intervenuto in 45 minuti, e chi invoca l’intervento di Mario Draghi come prossimo ct al posto di Luciano Spalletti. E infine c’è chi la butta in politica (estera), rivalutando – di fronte al totale disorientamento dei giocatori italiani – persino la performance di Joe Biden nel dibattito televisivo di giovedì notte contro Donald Trump. E ci sono ancora lunghi minuti di sofferenza da vivere…

