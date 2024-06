Falconara Marittima: dodicenne muore annegato dopo un tuffo dal pontile

La tragedia nei pressi dello stabilimento Siesta. Il ragazzino, in compagnia di alcuni amichetti, si è tuffato e non è più riemerso

Un dodicenne è annegato questa mattina a Falconara marittina, in provincia di Ancona. La madre, presente sul posto, ha accusato un malore ed è stata soccorsa. Il bambino, che in quel momento si trovava con alcuni coetanei, si è tuffato da un pontile nei pressi dello stabilimento Siesta e non è più riemerso. Allarmati gli amici hanno subito dato l’allarme. I primi a intervenire sono stati i bagnini di salvataggio, poi il personale della capitaneria di porto e la polizia municipale, oltre ai soccorritori del 118 e di un’eliambulanza partita dall’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Il corpo del piccolo è stato individuato incastrato sotto il pontile. Una volta recuperato si sono tentati, purtroppo inutilmente, le manovre di rianimazione. Probabilmente il dodicenne gettandosi dalla ex Piattaforma Bedetti potrebbe aver sbattuto la testa perdendo i sensi. Il ragazzino, nato a Jesi e di origini nigeriane, frequentava l’Istituto comprensivo Raffaello Sanzio, scuola secondaria primo grado Montessori. Sulla vicenda indaga il magistrato di turno, Ruggiero Dicuonzo. Secondo quanto riporta Repubblica il sindaco di Falconara Marittima, Stefania Signorino, ha proclamato il lutto cittadino e annullato gli eventi in programma.

