Germania, la marcia degli 80mila contro l’Afd: scontri con la polizia al congresso dell’estrema destra a Essen – Il video

Sono decine di migliaia le persone che oggi, sabato 29 giugno, si sono ritrovate a Essen, in Germania, per protestare contro l’avanzata dell’estrema destra tedesca di Afd. Fra di loro anche un migliaio di manifestanti di estrema sinistra, che hanno intonato cori contro le forze dell’ordine e si sono scontrati con la polizia, presente in forze nonostante gli impegni concomitanti per gli Europei di calcio. Nella cittadina della Renania settentrionale è in corso il congresso di Afd, che con il 16% ottenuto alle elezioni europee di inizio giugno ha superato i socialdemocratici del cancelliere Olaf Scholz ed è diventato il secondo partito più votato del Paese. I due leader uscenti, Tino Chrupalla e Alice Weidel, sono stati riconfermati alla guida del partito di ultradestra rispettivamente con l’82,72% e il 79,77% dei voti.

Secondo quanto riporta il Guardian, alle proteste di Essen hanno preso parte circa 80mila manifestanti, a fronte di circa mille poliziotti dispiegati attorno alla sede del congresso di AfD. «Nel quartiere Rüttenscheid si sono verificate diverse azioni violente e dirompenti. I dimostranti, alcuni dei quali incappucciati, hanno attaccato le forze di sicurezza. Sono stati effettuati diversi arresti», ha scritto la polizia della regione tedesca su X. Mentre tra le strade di Essen i gruppi più radicali dei manifestanti si scontrano con la polizia, i lavori dei delegati di AfD proseguono: «Abbiamo il diritto di tenere un congresso come tutti i partiti politici», dice la copresidente di partito, Alice Weidel, tra gli applausi del pubblico.

In copertina: La tensione tra manifestanti e polizia a pochi passi dal congresso di Alternative für Deutschland a Essen, in Germania, 28 giugno 2024 (EPA/Fabian Strauch)

