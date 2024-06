Basi militari Usa in Europa in massima allerta per possibili attentati: misure eccezionali anti-terrorismo anche in Italia

Gli Stati Uniti hanno innalzato al secondo gradino più alto livello di vigilanza per possibili attentato contro le loro basi militari in Europa. Il livello d’allarme è stato innalzato da “Bravo” a “Charlie”, e nell’arco del finesettimana diverse basi sono state messe in stato d’allerta. Lo hanno confermato due funzionari Usa alla Cnn. Il segno che l’intelligence ha ricevuto, con ogni evidenza, segnalazioni di possibili attacchi imminenti contro obiettivi militari Usa in Europa. Secondo la classificazione ufficiale, infatti, il livello Charlie viene indicato quando «si verifica un incidente o informazioni d’intelligence indicando come probabile una qualche forma di azione terroristica o attacchi contro le strutture o il personale». Secondo uno dei funzionari sondati dalla Cnn, non s’è mai visto un livello di minaccia del genere da almeno 10 anni. Non è chiaro al momento quale tipo di minaccia specifica sia stata individuata. Secondo la testata specializzata Stars and Stripes, l’allerta proviene dal comando Usa in Europa di Stoccarda, ed è stata diramata per il quartiere generale stesso, per altre basi in Germania, Romania e Bulgaria, ma anche in Italia: la base di Aviano ed altre avrebbero già provveduto a introdurre misure di sicurezza più rigide.

