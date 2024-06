Elezioni Francia 2024, oggi si vota. Marine Le Pen e Rassemblement National favoriti nei sondaggi

Oggi 30 giugno in Francia si vota per le elezioni legislative anticipate. I francesi sono chiamati alle urne, con dei ballottaggi previsti per il 7 luglio. A indire nuove elezioni è stato il presidente Emmanuel Macron, dopo la sconfitta elettorale alle Europee a vantaggio di Marine Le Pen. Si voterà per scegliere 577 deputati dell’Assemblea nazionale. Le elezioni legislative sono diverse rispetto a quelle presidenziali, in cui i francesi votano per scegliere il capo di Stato. I primi a votare sono stati già ieri gli elettori di Saint-Pierre-et-Miquelon, un piccolo arcipelago nell’Atlantico settentrionale, a cui seguono i connazionali degli altri territori francesi in altri continenti, come per esempio gli abitanti della Polinesia francese. Quando usciranno i primi risultati stasera intorno alle 20, potrebbero emergere ben tre forze politiche distinte: l’estrema destra di Marine Le Pen, data tra i favoriti, il Nuovo Fronte Popolare, e la maggioranza o meglio quel che rimane della maggioranza macroniana. Attualmente gli ultimi sondaggi Ifop e Odoxa

danno al Rassemblement National tra il 35-36,5% dei voti, le sinistre riunite nel Nuovo fronte popolare tra il 27,5-29%, mentre Ensemble di Macron rimane fermo al 20,5-21%. Se queste cifre venissero confermate alle urne potrebbe esser maggioranza assoluta, ovvero 289 deputati, per RN con l’ipotesi che il giovanissimo 28enne Jordan Bardella diventi il presidente francese, con un governo di estrema destra.

Come funziona il voto in Francia per l’Assemblea Nazionale

In ogni circoscrizione se nessun candidato ottiene il 50% dei voti al primo turno, i primi due candidati avanzano al secondo turno, così come qualsiasi altro candidato che ha ottenuto almeno il 12,5% degli elettori registrati. chi prende più voti al secondo turno vince il seggio come membro del parlamento. Ed è qui il vero incubo di Macron, molti candidati di Ensemble rischiano di saltare già al primo turno, non raggiungendo i ballottaggi. Per questo saranno decisive le prossime ore, quando il presidente francese, a urne chiuse e in vista del 7 luglio potrebbe ritirare i candidati qualificati in terza posizione. Tutto il possibile per fermare l’onda nera in arrivo all’Eliseo.

Leggi anche: