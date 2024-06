Da Nord a Sud, con ogni genere possibile. Ecco la giuda a tutti (ma proprio tutti) i festival musicali dell’estate italiana 2024

Anche quest’anno l’Italia d’estate veste una gran quantità di Festival musicali. Da Nord a Sud, isole comprese, i concerti sono innumerevoli e per tutti i gusti, per gli amanti di ogni genere possibile. Ci sono Festival in zone più remote, naturali, che offrono l’occasione, parallelamente all’intrattenimento live, di fare esperienze di ogni tipo, da quelle gastronomiche a quelle naturalistiche. Poi ci sono i Festival metropolitani dove a dominare sono i grandi nomi, anche internazionali. Quel che è certo è che la buona musica da ascoltare in Italia, d’estate, non manca di certo e si trova letteralmente ovunque.