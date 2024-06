Perché questa foto non mostra un concorso di bellezza maschile del 1919

Circola una foto in bianco e nero con degli uomini in costume da bagno. Secondo la narrazione che la accompagna, si tratterebbe di un concorso di bellezza maschile del 1919. Lo scatto e la didascalia fuorviante vengono largamente condivisi sui social da anni, finendo poi utilizzati per la vendita di stampe online. Si tratta in realtà di una cartolina datata, che non riguarda affatto un concorso di bellezza.

Da una ricerca inversa, la foto veniva inizialmente diffusa senza riferimenti a un concorso di bellezza.

La narrazione precedente riportava come data di realizzazione 1910, non 1919.

Contrariamente ad alcuni post, non è stata scattata negli Stati Uniti ma in Europa centrale.

La foto risale al 2010 ed è stata scattata in Germania, utilizzata per una cartolina tedesca.

Analisi

Di seguito uno dei post dove viene condivisa la foto.

La foto circola con la stessa narrazione da diversi anni, come possiamo vedere dal seguente post del 2022 della pagina Facebook “Le foto che hanno segnato il corso della storia“:

Troviamo un post simile, sempre del 2022, pubblicato dalla pagina “Le fotografie che sono passate alla storia“.

Secondo la pagina “Custò – Foto storiche commentate” si tratterebbe di un concorso americano: «Alcuni partecipanti ad un concorso di bellezza maschile. Stati Uniti d’America – 1919».

Lo scatto viene venduto a circa 10 euro su Etsy con la narrazione fuorviante:

Foto tedesca del 1910

Attraverso una ricerca su Tineye è possibile riscontrare una pubblicazione dell’immagine in un articolo del 2012 del sito Sightlines.usitt.org dal titolo «Swimsuits, Dentures, Posters – Oh, My!»:

Il nome del file riporta alcune informazioni interessanti per la ricerca dell’originale: «costume-wrapup–1910_central_europea.jpg». In questo caso, si riporta l’anno 1910 ed Europa centrale, non gli Stati Uniti e non il 1919. Nessun concorso di bellezza.

La cartolina

Come ricostruito dai colleghi di Leadstories, a fornire il contesto corretto della foto è il blog di Angus Trumble, ex direttore della National Portrait Gallery of Australia a Canberra. In un post del 2012, Trumble racconta di aver ricevuto una cartolina postale con la foto e la seguente didascalia: «Schöner durch Streifen. Mitteleuropa um 1910» (tradotto: “Più bello con le strisce”). Ulteriore conferma viene riscontrata nel sito tedesco Winkler-postkarten.de, specializzato in cartoline, dove è presente lo stesso scatto con la stessa descrizione fornita da Trumble:

Conclusioni

La narrazione attribuita alla foto, ossia quella di un concorso di bellezza del 1919, è del tutto fuori contesto. Lo scatto viene utilizzato per le cartoline tedesche da ben prima della diffusione web, risalente al 1910, riportando un semplice commento sulle righe dei costumi.

