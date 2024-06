La «nuova» Chiara Ferragni dopo la crisi divide gli utenti. Che sta succedendo ai suoi contenuti?

Una volta dedicava i suoi contenuti agli omaggi di Dior, adesso si concentra sul pacco dalla Sicilia «del signor Giampaolo»: un ventaglio, una calamita, un tamburellino. E un santino di Sant’Agata, «che spero mi protegga», auspica Chiara Ferragni in uno dei suoi ultimi video. Sic transit gloria mundi, direbbe qualcuno. Ma la maggioranza degli utenti, in maniera meno filosofica, non accetta poi così stoicamente la sua improvvisa svolta popolare. Sembra infatti che l’imprenditrice digitale, dopo un periodo senza dubbio complicato (tra Balocco, le uova di Pasqua e la separazione da Fedez), abbia cambiato radicalmente la sua strategia di comunicazione. Ma i risultati, finora, appaiono quanto meno discutibili.

Il rebranding

Torniamo, per esempio, al pacco del povero signor Giampaolo. La carineria di quello che Ferragni definisce «un suo fan» è finita al centro delle polemiche per un semplice motivo: «Un anno fa non avrebbe mai fatto un video su questo regalo. Adesso cerca di ripulirsi l’immagine». C’è anche chi ipotizza: «Il regalo di Giampaolo è già nell’indifferenziata». Malelingue. Così come coloro che, su TikTok o Twitter, criticano il rebranding inaspettato dell’influencer: i video in cui mostra il suo volto più maldestro, in cui manda frecciatine al suo ex o in cui balla sgraziatamente le canzoni del momento, più che simpatia sembrano generare irritazione.

I commenti

I motivi sono diversi: innanzitutto, questi contenuti non vengono percepiti come autentici, ma come mere manovre di marketing volte a mettere una pezza sui guai giudiziari e reputazionali dell’influencer. Come commentano in molti: «Rimaniamo focalizzati su ciò che è davvero importante: INDAGATA PER TRUFFA AGGRAVATA». Inoltre, l’aver iniziato a puntare sui social dei più giovani, come TikTok, si è rivelata un’arma a doppio taglio. «Il più maturo della famiglia è Leone Ferragni», scrivono su Twitter, alludendo al figlio seienne della coppia. «Il problema della Ferragni è che non ha amici sinceri che le dicano vieni qui Chiara posa il telefono gioia» fa eco, più clemente, qualcun altro.

Una strategia?

La stessa Ferragni sembra consapevole dell’imbarazzo che suscita nei followers. Lo ha dimostrato in un video, in cui canta: «Non mi interessa, lo adoro!», in risposta a chi le suggerisce di non fare TikTok alla sua età. E infatti, prosegue imperterrita: usa lo slang della generazione Z, definendosi «delulu» (dall’inglese «delusional», «delirante»), scherza come una qualsiasi quindicenne sulla sua cotta per l’attore Jacob Elordi, ostenta sorrisi tirati e il presunto recupero della sua serenità mentale. «Mi viene da pensare che se lo fa è perché funziona??? Se davvero è così c’è da piangere», constatano gli utenti. In realtà, chi apprezza questa trasformazione c’è. Se sotto ai primi contenuti a margine dell’affaire Balocco troviamo un fiume di condanne e critiche, una schiera di sostenitori torna a farsi viva man mano che gli scandali si allontanano nel tempo. E così, sebbene i commenti siano lontani dal peana allineato di ammirazione di una volta, le parole di sostegno iniziano ad alternarsi alle critiche: «A me questa nuova Chiara fa impazzire», «Sei così dolce, come possono odiarti?», «Brava Chiara! La rinascita ti renderà più forte». O più cringe: staremo a vedere.

