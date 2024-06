Una bomba Achille Lauro, Salmo e Gemitaiz, delude Anna, che ridere Lundini. Tutte le nostre recensioni

Torna il solito morbido Diodato con la sua visione poetica e romantica delle cose, e gli Eugenio in Via Di Gioia, che mettono la loro musica al servizio della causa del rapper iraniano Toomaj Salehi

La Banda Kawasaki formata da Achille Lauro, Salmo e Gemitaiz, in zona Cesarini potrebbe anche prendersi l’estate, perché il pezzo è una bomba. Torna il solito morbido Diodato con la sua visione poetica e romantica delle cose, tornano anche gli Eugenio in Via Di Gioia, che mettono la loro musica al servizio della causa del rapper iraniano Toomaj Salehi. Fa molto ridere il disco di Valerio Lundini e i Vazzanikki, delude quello di Anna, particolarmente atteso ma vuoto di guizzi e impegno. Si a Kid Lost, ni ai Bloom, no agli Omini. Male Vale Lambo, meglio Medy, una bomba Vale Lp e Lil Jolie.

Chicca della settimana: Concordia, l’album di EDONiCO.

A voi tutte le recensioni alle nuove uscite della settimana.