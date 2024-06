Il video del wurstel e i parassiti al microscopio è falso

Circolano diverse clip che mostrerebbero la presunta realtà contenuta in certi “cibi spazzatura”. Uno di questi video riguarda un pezzo di wurstel al microscopio che mostrerebbe dei parassiti e altri oggetti estranei, portando a convincere che stiamo acquistando cibo pericoloso nei nostri supermercati. In realtà, andando alla fonte, si scopre che sono clip alterate.

Per chi ha fretta

Il wurstel inizialmente tagliato nel video non è quello poi sottoposto al microscopio.

L’autore del video ha usato un altro wurstel, bianco, per poi sporcarlo lui stesso.

In un secondo video, l’autore mostra tutte le operazioni svolte per sporcare il wurstel.

Lo scopo dei video dell’autore è quello di spiegare come sia facile imbrogliare le persone, spiegando poi le tecniche usate.

Analisi

Ecco il video condiviso via Facebook, ripreso dal canale Telegram “Consenso disinformato”:

Ecco un fotogramma della presunta visuale del wurstel al microscopio:

L’autore del video smentisce se stesso

Il video è stato realizzato da Roman Kamburov, Tiktoker ucraino titolare dell’account @mir_glazami_microscopa. Lui stesso, in un altra clip pubblicata successivamente, spiega le diverse operazioni svolte per “sporcare” un wurstel più chiaro (non quello mostrato inizialmente nel video) con la propria felpa:

Non contento, Roman aveva alterato ulteriormente il pezzo di wurstel bianco con altre superfici sporche, come la tastiera del proprio portatile:

Per dimostrare ulteriormente la falsità da lui messa in atto nel precedente video, mostra ciò che si vede del wurstel bianco al microscopio senza le sue contaminazioni:

Video falsi per sensibilizzare

Contattato dai colleghi di UsaToday, ha confermato che si trattava di un video artefatto. Inoltre, ha spiegato che il suo intento è quello di creare questi video alterati per «educare i bambini a pensare in modo critico e razionale» di fronte alla «facilità con cui è possibile ingannare una persona». La conferma di questa operazione sta nel fatto che Roman pubblica prima il video sensazionalistico, per poi spiegarne i trucci in uno successivo, come nel caso della strana sezione di una foglia al microscopio.

Conclusioni

Il video non riporta realmente un wurstel che contiene parassiti al suo interno. L’autore della clip aveva appositamente sporcato il cibo per renderlo sgradevole alla vista una volta mostrato il risultato al microscopio. L’obiettivo dell’autore è quello di spiegare come la gente sia condizionabile con video falsi, spiegando in una clip successiva tutte le operazioni da lui svolte per ingannare il pubblico.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: