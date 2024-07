Roma, furto in casa di Caterina Balivo: rubati gioielli e borse per migliaia di euro

Una brutta sorpresa quella che ha atteso la conduttrice tv Caterina Balivo di rientro a casa a Roma da Barcellona, in Spagna. La 44enne ha infatti trovato la sua abitazione, un appartamento al quarto piano nel quartiere Parioli di Roma, svaligiata. Secondo le prime informazioni, i ladri si sono introdotti in casa arrampicandosi fino al suo balcone e forzando la porta finestra. Una volta dentro, hanno bloccato la porta d’ingresso per agire indisturbati. Il bottino sarebbe di alcune centinaia di migliaia di euro – secondo il Corriere della Sera, circa 300mila euro – tra gioielli, orologi di lusso tra cui Rolex, borse firmate. È stata la stessa conduttrice Rai, di ritorno dalle vacanze, a presentarsi nel commissariato di Villa Glori per denunciare il furto nell’abitazione in cui vive con il compagno, il manager e scrittore Guido Maria Brera, e i due figli. La polizia scientifica ha effettuato un sopralluogo in cerca di eventuali tracce che possano portare all’individuazione dei malviventi, mentre sono state acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza di zona. Gli investigatori devono poi stabilire se si tratta della stessa banda che ha già effettuato numerosi furti in appartamento a Roma con tecnica simile.

