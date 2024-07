Superenalotto, vincita da 1,4 milioni in provincia di Udine. A Napoli centrato un 5+1 da mezzo milione

È stato centrato a Sedegliano, in provincia di Udine, un «5 stella» al Supernelotto. Il fortunato giocatore porterà a casa 1.447.545,25, comunica l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli. Il «5 stella» – si legge nel sito – viene realizzato ottenendo 5 punti nel concorso SuperEnalotto più il numero SuperStar. Nella stessa estrazione di oggi – con combinazione vincente 4, 7, 39, 71, 79, 89, numero Jolly 1 e numero SuperStar 11 – è stato centrato anche un «5+1» a Napoli, presso una tabaccheria di via Carlo De Marco, da 537.659,62 euro e tre «5» da 57.901,81 euro ciascuno. Nessun giocatore è riuscito ad indovinare tutti 6 i numeri e il Jackpot per il prossimo concorso sale, così, a 43,6 milioni di euro. Lo scorso 10 maggio, sempre a Napoli, era stato realizzato un «6» da oltre 100 milioni di euro.

Leggi anche: