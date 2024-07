I dubbi sulla salute di Biden, la portavoce della Casa Bianca: «Con Trump solo una brutta serata: aveva il raffreddore»

Joe Biden ha solo avuto «una brutta serata ma sa come riprendersi» spiega la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, incalzata dai giornalisti dopo il disastroso dibattito tv con Donald Trump. «Non è strano per un presidente in carica non essere al massimo nel primo duello televisivo», ha cercato poi di spiegare la portavoce che ha ribadito come Biden «non ha bisogno di effettuare un test cognitivo». L’esame era stato reso noto dalla Casa Bianca, dopo che era stato effettuato dal team medico: «Siamo stati trasparenti e abbiamo diffuso i rapporti del team medico ogni anno da quando è in carica».

«Aveva il raffreddore»

Per la portavoce della Casa Bianca, fare domande sulla salute del presidente è anche «giusto». Soprattutto alla luce del fatto che lo stesso Biden, 81 anni, ha più volte ammesso di «non essere più giovane – ricorda Jean-Pierre – e non tiene dibattiti come una volta. Ma ha assicurato che è in grado di fare il suo lavoro, di portare risultati e di dire la verità». La portavoce ha poi ricordato che il presidente «aveva avuto un’influenza» alla vigilia del dibattito contro Trump. E aveva preso dei farmaci per il raffreddore.

I dubbi di Nancy Pelosi

A sollevare altri dubbi sulle condizioni e la tenuta di Biden per la campagna presidenziale è stata anche l’ex speaker della Camera, Nancy Pelosi. In un’intervista a Msnbc, Pelosi ha spiegato che è legittimo chiedersi se quello di Biden «sia stato un episodio o siamo di fronte a una condizione persistente». Un dubbio che Pelosi solleva anche sulle condizioni di Trump. Ha poi ribadito piena fiducia nel candidato democratico, per quanto sia consapevole del dibattito interno al partito su possibili sostituti: «Io mi fido del suo giudizio e penso sia essenziale che faccia non una, forse due interviste», così da dimostrare la sua capacità senza un discorso scritto.

La prima intervista con la Abc

Una prima intervista Biden l’ha messa in agenda con la Abc. Sarà la prima occasione per lui di parlare in tv dopo il dibattito. Sarà intervistato da George Stephanopoulos il prossimo venerdì e andrà in onda con un primo estratto il 5 luglio. Mentre la versione completa andrà in onda il 7 e 8 luglio.

