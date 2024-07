Selvaggia Lucarelli e la storia del numerologo che dà “consigli” ai malati di tumore

Alberto Ferrarini, ex insegnante di scuola guida, si fa pagare per frequentare i suoi gruppi Telegram. Ed elargisce consigli oncologici

Sul Fatto Quotidiano di oggi Selvaggia Lucarelli racconta la storia di Alberto Ferrarini. Ex insegnante di scuola guida a Cornuda in provincia di Treviso, è diventato numerologo e mental coach oltre che maestro della Conoscenza. Perché sostiene di essere stato visitato in sogno da Gesù o Leonardo Da Vinci. E ha ricevuto gli endorsement di Beatrice Valli, Leonardo Bonucci, Red Ronnie, Fedez. Oltre che soldi. Per le sue prestazioni Ferrarini si fa pagare tramite bonifici da girare alla società americana Ticketneedle Llc, con sede operativa a Budapest. Anche se ha ereditato insieme al fratello e alla sorella le Autoscuole Lunardon tra Montebelluna, Vidor e Cornuda.

Alberto Ferrarini

Il Fatto raccoglie tre testimonianze di quando Ferrarini era ancora un insegnante di scuola guida: «Avevo 18 anni. Le lezioni di teoria fatte da lui erano una continua scuola di vita, con lui che come nei migliori film americani teneva in mano un pallone che ti tirava addosso con forza quando voleva una risposta, o quando questa risposta la sbagliavi. Insegnava i cartelli stradali e ci metteva in mezzo le sue teorie folli sul senso della vita», racconta un testimone anonimo. Un altro: «Ho fatto un colloquio per lavorare nella sua autoscuola moltissimi anni fa: tira una riga su tutto il mio cv dicendo ‘del tuo cv non mi frega niente’ e cerchia la mia data di nascita dicendo che io sono un ‘6’ quindi posso lavorare con lui. Uno dei colloqui più assurdi della mia vita».

I corsi

Poi ci sono corsi motivazionali online, corsi su navi da crociera, consulenze private, gadget, biglietti per eventi, libri e abbonamenti a gruppi privati. «Era il 2017, un’amica mi aggiunse in un gruppo fb chiuso di nome Yambaa che aveva migliaia di iscritti. Ferrarini, oggi idolo dei no-vax, diceva di avere ‘la conoscenza’, lasciava intendere che è tipo un messia. Poi scoprii che si faceva pagare», dice un altro testimone. Ferrarini si faceva pagare 50 euro al mese per entrare in ognuno dei suoi gruppi. E i malati di tumore: «Ho visto un video di un suo evento in teatro. Tra il pubblico, la prima donna intervistata era mia zia. Non c’è più. È morta pochi mesi dopo aver scoperto un cancro al pancreas incurabile, lei credeva in queste cose e non si era mai fatta una visita. Aveva 49 anni. Sua figlia sta andando sulla sua stessa scia».

I tumori

Una psicologa racconta: «Una mia paziente fragile e depressa è cascata nella sua rete. Mesi per farla uscire dai danni psicologici e dalla vergogna, per capire quali vuoti riempissero le parole di questo Ferrarini. La ragazza era anche in difficoltà economica per i numerosi versamenti». E ancora: «Mio padre è appena tornato da una crociera con questo messia, segue le sue diete detox e mi ha pure detto che devo cambiare nome all’anagrafe perché con il mio viene fuori un numero karmico sbagliato». Naturalmente, tutto è a pagamento: «Ha adescato mia madre: corso online a pagamento, talismani. Lei non credeva a queste cose. Poi mio padre l’anno scorso si è ammalato di leucemia e ci è cascata».

La malata oncologica e i Ferragnez

Ma gli aneddoti sono infiniti: «Ho un amico che ha perso la testa dietro a Ferrarini. Sono una malata oncologica in remissione, mi ha persino detto che avrò una recidiva». E ancora: «Mia cognata lo segue, dice cose tipo: ‘Devi cambiare numero civico perché la somma porta male’. O persino ‘i Ferragnez si sono sposati nella data sbagliata, era scritto che si lasciassero’».

Leggi anche: