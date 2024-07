Etna, piove cenere su Catania. La Protezione civile innalza l’allerta rossa per il vulcano Stromboli dopo la nube alta due chilometri – Il video

La Protezione Civile ha disposto il passaggio di allerta per il vulcano Stromboli dal livello arancione al livello rosso e la fase operativa di preallarme. «Il passaggio del livello di allerta è basato sulle segnalazioni delle fenomenologie e sulle valutazioni di pericolosità rese disponibili dai Centri di Competenza», si spiega in una nota. L’innalzamento dell’allerta determina il potenziamento del sistema di monitoraggio del vulcano e del raccordo informativo tra la comunità scientifica e le altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile. Intanto a Catania piove cenere su Catania. Una sottile coltre di polvere data dall’attività del cratere Voragine, ha ricoperto strade, marciapiedi, auto e balconi. Rimane ancora attiva la parziale chiusura dello spazio aereo, con forti limitazioni negli atterraggi, cinque l’ora, nello scalo della città sicula.

Etna waking up with intense eruptive activity! CURO student Grace Lang from Geology Department @universityofga collecting fallout volcanic tephra from plume right now along with scientists from @INGVvulcani @INGV_press. New rocks for the @NSF project. Stay tuned! Pics from Grace. pic.twitter.com/JihTJTcAoj