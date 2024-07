La premier Giorgia Meloni accoglie il presidente finlandese Stubb a Palazzo Chigi. Lo scambio di saluti in un impeccabile italiano – Il video

Il Presidente finlandese Alexander Stubb è in visita a Roma e ha incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale e la premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. «La sua visita a Roma è l’occasione per ribadire l’amicizia tra Italia e Finlandia, la collaborazione e la sintonia sulle più importanti questioni europee e internazionali», ha ribadito Mattarella. Nel corso del colloquio si è parlato di sicurezza in Europa e sostegno all’Ucraina. Stubb ha definito poi su X buoni i rapporti tra Roma ed Helsinki. Successivamente il finlandese ha incontrato la premier Meloni sfoderando, come mostrano le immagini di Palazzo Chigi, un fluente italiano.

