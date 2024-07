Milano, arrestati il generale dei carabinieri Liporace e l’imprenditore De Vellis. Le accuse di corruzione e il tentativo di arrivare in Vaticano

La Procura di Milano, attraverso il giudice delle indagini preliminari Domenico Santoro, ha ordinato gli arresti domiciliari per il comandante dei carabinieri Oreste Liporace con l’accusa di corruzione, turbativa e false fatture su un appalto da quasi 700mila euro per servizi di pulizia della caserma di Velletri (Roma) affidato, fino al 2021, all’impresa Fabbro. Liporace era infatti a capo del secondo reggimento allievi, marescialli, brigadieri della provincia laziale fino al 2021 ed era attualmente direttore presso l’Istituto Alti Studi della Difesa.. Gli arresti, eseguiti dal pm milanese Paolo Storari con i militari del Ros dei carabinieri e del Nucleo Pef della Guardia di Finanza, hanno fatto seguito all’ordinanza in cui si citano le merci di scambio che sarebbero riuscite a convincere Liporace. Ovvero 22mila euro, borse di lusso, noleggi auto, biglietti per lo stadio Olimpico e per la Scala di Milano. Con effetto immediato, l’Arma ha sospeso il generale

L’inchiesta

Ai domiciliari è finito anche un «imprenditore collegato» al militare sotto accusa, Ennio De Vellis. Indagati, invece, gli imprenditori e fratelli Massimiliano e William Fabbro della Fabbro spa. Insieme a loro nella lista di nomi iscritti nel registro della Procura figura anche Lorenzo Quinzi, capo del dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, accusato di turbata libertà degli incanti. A scoperchiare il giro di affari che la Procura ha giudicato illecito sono state alcune chat trovate sui telefoni sequestrati nel maggio 2022 ai due co-indagati imprenditori.

I filoni di indagine

I Fabbro erano infatti entrati nel mirino degli inquirenti nel 2022, dopo la vicenda che portò all’arresto di Massimo Hallecker, dipendente di Fiera Milano spa. Anche in quel caso, l’accusa era di corruzione. Fu in quell’ambito che emersero le «figure degli imprenditori» Fabbro. Che in seguito dimostrarono di avere una «relazione» d’interessi con Liporace. C’è poi un secondo filone, che riguarda la «promessa non concretizzata» di «far ottenere» alle società del gruppo Fabbro nel 2022 «appalti all’interno del Vaticano», ma anche uno gestito dai Frati Francescani. Si indaga inoltre su un «appalto triennale» da 15 milioni di euro risalente al 2020, per «il servizio di ristorazione presso alcune sedi della presidenza del Consiglio dei Ministri» che, in questo caso, venne «effettivamente ottenuto» dalle società dei Fabbro.

