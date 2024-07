Caos treni e rallentamenti in Italia. La linea Alta velocità Milano-Roma accumula 150 minuti di ritardo

Treni fermi e circolazione rallentata sulla linea alta velocità Milano-Roma dove si registrano 150 minuti di ritardo per il treno partito alle 9.58 da Milano e atteso a Napoli Centrale alle 14.33. «Nessun guasto. Sono stati effettuati accertamenti», spiegano da Trenitalia. Le verifiche fatte sul convoglio sono state effettuate dall’autorità giudiziaria. Dalle 14.10 la circolazione ferroviaria precedentemente rallentata è in graduale ripresa. Inizialmente si era parlato di rallentamenti sulla linea Roma Firenze, in particolare a causa della «presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea che impediscono il regolare traffico ferroviario tra Settebagni e Capena». I mezzi hanno dovuto viaggiare a ridotta velocità (con alcuni treni instradati sulla linea convenzionale tra Settebagni e Orte). Ritardi di oltre 80 minuti sono stati registrati su FR 8503 Brescia (8:47) – Roma Termini (13:05), FR 9619 Milano Centrale (9:58) – Napoli Centrale (14:33), IC 590 Salerno (8:58) – Milano Centrale (22:05).

