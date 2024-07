Cipro, scoperto da una missione italiana un tempio di 4mila anni fa: «Il più antico mai trovato sull’isola»

Sull’isola di Cipro è stato scoperto da una missione italiana, l’Erimi Archaeological Project del’Università di Siena, un tempio di 4mila anni fa, allestito all’interno di un laboratorio artigiano. Si tratta del «più antico spazio sacro mai ritrovato sull’isola», ha anticipato all’Ansa l’archeologo Luca Bombardieri, da quindici anni alla guida di questi scavi, svolti in collaborazione con il Department of Antiquities of Cyprus e il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Una scoperta che accenda una nuova luce sulla vita, già “moderna”, di questa comunità di artigiani vissuti quattro millenni prima di noi, giusto qualche secolo prima che sull’isola nel cuore del Mediterraneo nascessero le prime città.

Tra le sorprese anche il cold case di una giovane, uccisa e murata nella sua piccola casa. Un femminicidio «che potrebbe essere legato ad altri casi documentati in passato in altre località di Cipro», sottolinea l’archeologo. «Le vittime sono sempre giovani donne – continua -. Uccise e separate dalla comunità, tenute lontane persino dai morti, ipotizza oggi lo studioso, forse per questioni legate alla maternità». La ragazza, stando agli esperti dell’Università di Siena, non aveva più di vent’anni. I suoi assassini le hanno sfondato il cranio, con una lancia o con un sasso. Poi ne hanno disteso il corpo in terra, poggiandole sul petto una pesante pietra, «come per tenerla ferma», sottolinea Bombardieri. Accanto a lei nessun oggetto di corredo, nulla che faccia pensare a una normale sepoltura. La porta della piccola abitazione, invece, è stata sigillata con cura, proprio come quella di una tomba.

Foto copertina: ANSA/ Luca Bombardieri Università di Siena | Archeologi

