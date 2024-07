L’incidente a Jovanotti è costato 6,5 milioni di ricavi e 1 milione di guadagni – Il video

È costato caro nel 2023 e ancora più costerà nel 2024 l’incidente in bicicletta avuto da Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti il 15 luglio dell’anno scorso a Santo Domingo. Allora si fratturò clavicola e femore restando per mesi con le stampelle e dovendo poi rioperarsi a gennaio di quest’anno perché le cose non erano andate a posto. Il blocco forzato del cantante si è ben visto nei bilanci 2023 delle sue due società che complessivamente hanno perso rispetto all’anno precedente 6,5 milioni di euro di fatturato e più di un milione di euro di guadagni. Perdita che teoricamente è ancora più sensibile in questo 2024 in cui era previsto il tour nei palasport di tutta Italia (spostato ora nel 2025).

Niente tour nelle spiagge o nei palasport, saltate anche le esibizioni occasionali

La caduta di fatturato e utile era già prevista prima dell’incidente, perché nel 2022 Jovanotti aveva fatto il suo tour più redditizio e affollato, che è quello sulle spiagge italiane. Ma l’impedimento forzato per metà 2023 e tutto il 2024 e ha costretto il cantante a non accettare alcun invito anche per concerti o esibizioni canore sporadiche. Le due società possedute da Jovanotti e di cui è socia anche la moglie si chiamano Soleluna e Yo company e sono entrambe srl. Soleluna nel 2023 ha fatturato 1,6 milioni di euro (contro i 2,7 dell’anno precedente) e ha registrato un utile di 547 mila euro contro gli 853 mila euro del 2022. Per la Yo company c’è stato invece un crollo di ricavi: 640 mila euro contro i 6,1 milioni di euro dell’anno precedente. Giù anche l’utile, passato in un anno da 842 mila a 139 mila euro. Le società hanno guadagnato comunque anche perché senza tour ed esibizioni sono scese sensibilmente pure le spese tecniche e per ingaggio di musicisti.

Lorenzo Cherubini però si è rivelato stando fermo un buon investitore dei risparmi

Dovendo stare fermo Jovanotti ha deciso di fare la formichina: i guadagni fatti sono stati tenuti all’interno delle due società come riserva straordinaria, e non distribuiti agli azionisti che evidentemente avevano guadagnato già abbastanza negli anni precedenti. La Yo company ha anche deciso di investire circa mezzo milione di euro, metà in quote del fondo Anima e metà nelle azioni Sicav DWS Floating. Solo su questo ultimo investimento rispetto al prezzo di acquisto il cantante al 5 luglio ha già guadagnato circa 18 mila euro.

La sorpresa del 21 giugno: tornato in segreto a cantare su un mini palco vicino a Siena

Un paio di settimane fa, il giorno del solstizio d’ estate (21 giugno), Jovanotti per amicizia è salito anche su un piccolo palco a suonare e cantare per la prima volta dall’incidente. È accaduto a Casole d’Elsa nella provincia senese alla prima edizione del Festival of the sun. Qualche frammento della sua esibizione è stato filmato dalla moglie e poi pubblicato dal cantante sul suo profilo Instagram, scrivendo: «Per me quello di questo 2024 è stato un vero inizio in tutti i sensi, perché ho salito i gradini di un piccolo palco con le mie gambe dopo tanti mesi. Non ho ancora recuperato tutto ma la strada è quella buona e in qualche mese di lavoro ce la posso fare, e comunque vedere gente mi fa saltare di gioia. Ho fatto un “salto” a Casole d’Elsa vicino a Siena al Festival of the sun, il più piccolo festival del mondo, in una terra grande. È la prima edizione di una cosa che è già unica. La piazza di Casole d’Elsa è piccola ma è sembrata il mondo per me. È stato bello rivedere un microfono davanti alla mia faccia e cantarci la gioia di ritrovare facce amiche di fronte a me».

Leggi anche: