Stefano Bandecchi ci riprova: stavolta si candida a presidente della Regione Umbria

A volte ritornano, anzi in realtà non sono mai andati via. Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi si candida alla presidenza della Regione Umbria con Alternativa popolare della quale è leader. Dopo la sfida delle elezioni europee un nuovo banco di prova per Bandecchi che ha lanciato la sua nuova corsa su Instagram. In Umbria la legislatura della Regione terminerà a fine ottobre e le elezioni non sono state ancora fissate. «Non smettere di sognare solo perché una volta hai avuto un incubo», recita il post con cui il sindaco annuncia sui social la nuova competizione.

